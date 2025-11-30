ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
10 ದಿನಗಳ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ₹21 ಕೋಟಿ!

ಭದ್ರತೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ; ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಗಲಿದ್ದು 15.30 ಕೋಟಿ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:47 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:47 IST
Belagavi

