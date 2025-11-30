10 ದಿನಗಳ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ₹21 ಕೋಟಿ!

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ 14ನೇ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ₹21 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹15.30 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಈಚೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 6 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಸಾವಿರ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. </p>.<p>2023ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ₹17 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ₹23 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ₹15.30 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಊಟಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ: ಈ ವರ್ಷ ಊಟಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಲಾಗುವುದು. ದೈನಂದಿನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಸಜ್ಜಿ ಖಡಕ್ ರೊಟ್ಟಿ, ಅಕ್ಕಿರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ, ತಹರೇವಾರು ಚಟ್ನಿ, ಮೂರು ತರಹದ ಪಲ್ಯ, ಕುಚಲಕ್ಕಿ, ಸಾದಾ ಅನ್ನ, ಮೊಸರನ್ನ, ಮಸಾಲೆ ಅನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕುಂದಾ, ಕರದಂಟು, ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ, ಬೇಳೆ ಹಲ್ವ, ಗಜ್ಜರಿ ಹಲ್ವ, ಮೋತಿಚೂರ್ ಉಂಡಿ, ಜಾಮೂನ್, ಗೋಧಿಹುಗ್ಗಿ, ರಸ್ಮಲಾಯ್... ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ₹5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವ ಅಂದಾಜು ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಈವರೆಗೆ ₹169.6 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ: 2023ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 13 ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ₹169.6 ಕೋಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿ ಶಾಸಕರ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷವೂ 4,100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳು, ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ವಸತಿಯ ಜತೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಹೋರಾಟಗಾರರ ತಕರಾರು.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ <strong>ಅ</strong>ಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ₹5 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ₹16 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ</p><p><strong>–ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ</strong></p>.<p>ಹಿಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ವೆಚ್ಚ ವರ್ಷ;ವೆಚ್ಚ(₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</p><p>2006;5.00 2009;12.33 2012;7.39 2013;14.40 2014;10.09 2015;6.95 2016;7.20 2017;21.59 2018;13.85 2021;15.00 2022;17.50 2023;23.00 2024;15.30 ಒಟ್ಟು;169.6 </p>.<p>ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೀಠಕ್ಕೆ ₹ 42.93 ಲಕ್ಷ!</p><p>ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೀಠ (ಕುರ್ಚಿ) ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಮೇಜು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹42.93 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಪೀಠದ ಹಳೆಯ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕುಷನ್ ಬದಲಿಸಲು ₹1.98 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ‘2006ರಿಂದ 2013ರವರೆಗೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂತ ಪೀಠ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲೂ ಪೀಠ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನಗತ್ಯ ಹಣ ಸುರಿದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ‘ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರ 11 ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ತೈಲವರ್ಣದ ಚಿತ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ₹67.67 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಂದ 8x5 ಉದ್ದಗಲದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ₹13.34 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಚಹರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನುರಿತ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. 2024ರ ಅ.25ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ₹28.49 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ತೈಲವರ್ಣದ ಹೊಸ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಚಿತ್ರಪಟ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸೇರಿ ಇದೇ ವರ್ಷ (2025) ಫೆ.4ರಂದು ₹25.84 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಖಾತ್ರಿ ಎಂದು ಗಡಾದ ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>