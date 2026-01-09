ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
ಇನಾಮದಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದುರಂತ: ₹1 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಮಂಜುನಾಥ ಶವ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ರೈತರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 8:06 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 8:06 IST
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಚನ್ನಮ್ಮನ ವೃತ್ತದ ಹೋರಾಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇನಾಮದಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವೀಂದ್ರ ಪಟ್ಡಣಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ ಅವರಿಗೆ ರೈತರ ಮುಖಂಡರು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು.
Belagavifactory

