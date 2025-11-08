ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಕಲ್ಲುತೂರಾಟ: ಗಾಯಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಎಡಿಜಿಪಿ ಹಿತೇಂದ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:18 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಕಬ್ಬು ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಕಬ್ಬು ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಕಬ್ಬು ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ, ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ, ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ, ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಳಗಾವಿ | ಉರುಸ್‌ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ: 11 ಜನ ವಶಕ್ಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಳಗಾವಿ | ಉರುಸ್‌ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ: 11 ಜನ ವಶಕ್ಕೆ
ಬೆಳಗಾವಿ | ಉರುಸ್‌ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ: 11 ಜನ ವಶಕ್ಕೆ
BelagaviADGP

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT