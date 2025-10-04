ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ ನೇತೃತ್ವದ ಮುಖಂಡರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:31 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:31 IST
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೇಸರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೇಟ್‌ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ರೈತ ಈರಣ್ಣ ಮೀಶಿಪಾಟೀಲ ತೋರಿಸಿದರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
Belagavi

