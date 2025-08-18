ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಬೆಳಗಾವಿ | ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌: ಕಾರ್‌ ರ್‍ಯಾಲಿ ಇಂದು

50 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಾಗೃತಿ ರ್‍ಯಾಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾ ರಾಜಪಾಲ್ ತಂಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:53 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:53 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಾಪಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ
ಡಾ.ಅನಿತಾ ಉಮದಿ ವೈದ್ಯೆ ಬೆಳಗಾವಿ
CancerCancer awarness

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT