ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರದಾಟ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್. ಚಿನಕೇಕರ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:05 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:05 IST
ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮನಸ್ಸು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
ಸುರೇಂದ್ರ ಆಲಗೂರೆ ಪಾಲಕ ಅಥಣಿ
ಕುಡಿಯಲು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೂ ವಾಂತಿ ಭೇದಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ
ರೋಹಿಣಿ ಪಾಟೀಲ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಂತೆಯೇ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ರಾಜಶ್ರೀ ಸಲಗರೆ ವಾರ್ಡನ್
ಈ ಮೊದಲಿನ ವಾರ್ಡನ್ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಧಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ತರಕಾರಿ ತೊಳೆದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಎಫ್.ಯು. ಪೂಜೇರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ
