ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಳಗಾವಿ| ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷ: ಮೂವರ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಬಾಲೆ

ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:05 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:05 IST
ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸವ್ವಾಶೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ ಅವರು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕೆಳದಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದರು
