ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ವಚನ ಮಾಂಗಲ್ಯ’, ‘ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆ’

ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬಸವಾಭಿಮಾನಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಂಬಾರ
ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:07 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:07 IST
ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆ
ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ಮಹಾಂತೇಶ–ಆರತಿ ಜೋಡಿ
ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿಪರರಿಂದ ಬಸವ ತತ್ವದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಚನ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ
ಮಹಾಂತೇಶ ಕಂಬಾರ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಆರ್‌ಸಿಯು
