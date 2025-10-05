ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌: ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟುಗಳ ಪಾರಮ್ಯ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ 16ನೇ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಟೈಮ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು. </p>.<p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ</strong>: </p>.<p>ಪುರುಷರು: ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ; 30 ಕಿ.ಮೀ: ಸೌರಭ್ ಸಿಂಗ್ (ಬೆಂಗಳೂರು; 40.21 ನಿ.)–1, ಸುಜಲ್ ಜಾಧವ (ವಿಜಯಪುರ; 41.35 ನಿ.)–2, ಉದಯ ಗುಳೇದ (ಧಾರವಾಡ; 42.54 ನಿ.)–3.</p>.<p>23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ 30 ಕಿ.ಮೀ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿರೋಳ (ಬಾಗಲಕೋಟೆ; 43.21 ನಿ.)–1, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯಾದವಾಡ (ಬಾಗಲಕೋಟೆ; 43.27 ನಿ.)–2, ಹಾರ್ದಿಕ್ ರಾಯ್ (ಉಡುಪಿ; 43.47 ನಿ.)–3. </p>.<p>ಬಾಲಕರು: 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು. 20 ಕಿ.ಮೀ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಜಪೂತ (ವಿಜಯಪುರ; 29.04 ನಿ.)–1, ನಿತೀಶ ಪೂಜಾರಿ (ವಿಜಯಪುರ; 29.07 ನಿ.)–2, ಹನುಮಂತ ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ (ಯಾದಗಿರಿ; 29.41 ನಿ.)–3. </p>.<p>16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು: 15 ಕಿ.ಮೀ: ಧನುಷ್ ಪ್ರಶಾಂತ (ಬೆಂಗಳೂರು; 21.01 ನಿ.)–1, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಧರ್ಮಟ್ಟಿ (ಚಂದರಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ; 21.12 ನಿ.)–2, ಪುನೀತ ಬಿರಾದಾರ (ವಿಜಯಪುರ; 21.40 ನಿ.)–3. </p>.<p>14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು– 10 ಕಿ.ಮೀ: ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಜಕ್ಕಣ್ಣವರ (ಬಾಗಲಕೋಟೆ; 16.29 ನಿ.)–1, ಅಭಿಷೇಕ ದಿಡ್ಡಿಬಾಗಿಲ (ವಿಜಯಪುರ; 16.34 ನಿ.)–2, ಬಸವರಾಜ ಯಳಮೇಲಿ (ವಿಜಯಪುರ; 16.36 ನಿ.)–3.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು: 20 ಕಿ.ಮೀ: ಗಂಗಾ ದಂಡಿನ (ಯಾದಗಿರಿ; 33.26 ನಿ.)–1, ಟಿಂ.ಟಿಂ. ಶರ್ಮಾ (ಬೆಂಗಳೂರು; 33.57 ನಿ.)–2, ಪಾಯಲ್ ಚವ್ಹಾಣ (ವಿಜಯಪುರ; 34.07 ನಿ.)–3.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರು: 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು– 15 ಕಿ.ಮೀ: ಛಾಯಾ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ (ವಿಜಯಪುರ; 24.02 ನಿ.)–1, ಆಯೇಷಾ ಮೋಮಿನ್ (ಬಾಗಲಕೋಟೆ; 25.32 ನಿ.)–2, ಜ್ಯೋತಿ ರಾಠೋಡ (ಬಾಗಲಕೋಟೆ; 25.37 ನಿ.)–3. 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನರು– 10 ಕಿ.ಮೀ: ದೀಪಿಕಾ ಫಡತಾರೆ (ವಿಜಯಪುರ; 16.41 ನಿ.)–1, ಪೂರ್ವಿ ಸಿದ್ದವ್ವಗೋಳ (ಯಾದಗಿರಿ; 17.08 ನಿ.)–2, ನಂದಿನಿ ಲಮಾಣಿ (ಬಾಗಲಕೋಟೆ; 17.31 ನಿ.)–3.</p>.<p>14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು– 7 ಕಿ.ಮೀ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಲಮಾಣಿ (ಗದಗ; 11.55 ನಿ.)–1, ವಿದ್ಯಾ ಲಮಾಣಿ (ಬಾಗಲಕೋಟೆ; 12.15 ನಿ.)–2, ವರ್ಷಾ ಚವ್ಹಾಣ (ವಿಜಯಪುರ; 12.29 ನಿ.)–3.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>