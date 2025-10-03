ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹುಕ್ಕೇರಿ | ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಘ: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹445 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ

ರಾಜ್ಯ ಏಕಮಾತ್ರ ಸಂಘ: ₹245 ಕೋಟಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಭರಿಸದ ಕಾರಣ ಬೆಳೆದಿದೆ ₹200 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:55 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:55 IST
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
ನೇಮಿನಾಥ ಖೇಮಲಾಪುರೆ ಸ್ಥಾನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ
BelagaviPowerElectricityHukkeri

