ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಬೆಳಗಾವಿ | ಗಣೇಶೋತ್ಸವ: ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:10 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಂಟಪ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ
ರಮೇಶ ಮೋರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸನ್ಮಾನ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ
ಎಷ್ಟೇ ಮಳೆಯಾದರೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಲೇ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಂಡಳಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಂಟಪಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿವೆ
ಸುನಿಲ ಜಾಧವ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಹಾಮಂಡಳಿ
BelagaviGanesha Festival

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT