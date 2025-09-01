ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಳಗಾವಿ | ಜೋತು ಬಿದ್ದ ತಂತಿ, ಹಾಳಾದ ಪರಿಕರ: ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ

ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:04 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:04 IST
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸದಾಶಿವ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿಕರ ತೆರೆದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸದಾಶಿವ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿಕರ ತೆರೆದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಏಕನಾಥ ಅಗಸಿಮನಿ

ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತೆರೆದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಬಲ್‌ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದುಬಿ.
ಶುಭ, ಆಯುಕ್ತೆಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿಕರಗಳು ಅಪಾಯ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತಿವೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುರಕ್ಷೆತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು
ಸತೀಶ ಗೌರಗೊಂಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಲ್ಲಿ
