ಬೆಳಗಾವಿ: ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಡಿಪಿಒ) ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹಲವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಸೆ.15ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, 45 ದಿನ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶ.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೆ.26ರವರೆಗೆ 252 ಜನರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಗೋಕಾಕ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಡೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪಂದನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮನವೊಲಿಸಿದರೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ: 'ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಖಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್, ಆರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಮೂರು ಸಿಡಿಪಿಒ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಈ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರಲು ಹಲವರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನವೊಲಿಸಿದರೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾವು ವಾಸವಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹ್ಯೂಮಿನಿಟಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ತಾನಾಜಿ ಸಾವಂತ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕೆಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಸ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪವೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲ' ಎಂದು ಸಾವಲಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ ಪಾಟೀಲ ಉರ್ಫ್ ನಿಶಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಡಿಪಿಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ವಾಸ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ </blockquote><span class="attribution">ಎಂ.ಎನ್.ಚೇತನಕುಮಾರ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ </span></div>