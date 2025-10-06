ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೆಳಗಾವಿ: ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ

ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:39 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:39 IST
ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಡಿಪಿಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ವಾಸ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ
ಎಂ.ಎನ್‌.ಚೇತನಕುಮಾರ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ  ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 
BelagaviTransgenderCaste Census

