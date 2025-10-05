ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
World Cup Ind VS Pak | ಪಾಕ್‌ ನಾಯಕಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್

ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:11 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:11 IST
Women's World Cup Ind VS Pak | ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಪಾಕ್‌

CricketWorld Cup

