ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯ: ಕನ್ನೇರಿ ಮಠದ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ರಾಯಬಾಗ: ಸಮಾಜದ ಅಸ್ಥಿರತೆ ನಡುವೆ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾನವೀಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನೇರಿ ಮಠದ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಭಜರಂಗದಳದಿಂದ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಹನುಮ ಮಾಲಾ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಹಣ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವಾದರೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನ, ಗೌರವ ಇರುವಾಗ ಸಮಾಜ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಚರಣೆ ಅಥವಾ ವೇಷಭೂಷನ ಅಲ್ಲ; ಅದು ನಡೆ, ನುಡಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಂದರು.

ತಾಯಿ–ತಂದೆ, ಗುರು–ಮಠದ ಮೇಲೆ ಗೌರವ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇರುವಾಗ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಮಾಜದವರೆಗೂ ಶಾಂತಿ ವಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯೆ, ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.

ಹುಲಿಜಂತಿ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಮಹಾರಾಯರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಂದಿಕುರಳಿ ಓಂಕಾರ ಆಶ್ರಮ ಮಠದ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಾಂತ ಧರ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಅರುಣ ಐಹೊಳೆ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ ಹೊಸಮನಿ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶುಭಂ ಮೇತ್ರಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ಓಂಕಾರ ಕೆಂಪಟ್ಟಿ, ಸಂಜು ಬ್ಯಾಕುಡೆ, ಹಣಮಂತ ಯಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ, ಶೇಖರ ದಳವಾಯಿ ಇದ್ದರು .