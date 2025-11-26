ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ರಾಮದುರ್ಗ: ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಅಂತಿಮ‌ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಜನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:31 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕಾರು ಅಪಘಾತ | IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಸಾವು: CM, DCM ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರ ಸಂತಾಪ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾರು ಅಪಘಾತ | IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಸಾವು: CM, DCM ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರ ಸಂತಾಪ
ಕಾರು ಅಪಘಾತ | IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಸಾವು: CM, DCM ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರ ಸಂತಾಪ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕಾರು ಅಪಘಾತ: ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಸೇರಿ ‌ಮೂವರ ಸಾವು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾರು ಅಪಘಾತ: ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಸೇರಿ ‌ಮೂವರ ಸಾವು
ಕಾರು ಅಪಘಾತ: ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಸೇರಿ ‌ಮೂವರ ಸಾವು
BelagaviDeathIas Officerfuneral ritualfuneral

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT