ಬೆಳಗಾವಿ | ಕಬ್ಬಿಗೆ ದರ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪೊಲೀಸ್‌ ವಶಕ್ಕೆ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3,500 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರೈತರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ(ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಬಣ) ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು, ಟೈಯರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವ ಜತೆಗೆ, ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆದರು. </p><p>ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮನವೊಲಿಸಿದರೂ ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಆಗ ಪರಸ್ಪರರ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು.</p><p>ಮುಖಂಡರಾದ ವಾಜೀದ್ ಹಿರೇಕೋಡಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ರಣಗಟ್ಟಿಮಠ ಇತರರಿದ್ದರು.</p><p><strong>'₹5 ಸಾವಿರ ನೀಡಬೇಕು'</strong></p><p>'ಈಗ ರೈತರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟವು 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನರಗುಂದ, ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟ ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸಿದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ₹14 ಸಾವಿರ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ₹3,500 ದರ ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹5 ಸಾವಿರ ದರವನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಚಂದರಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>