ಖಾನಾಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಹೈಟೆಕ್‌ ಆಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ: ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಭರವಸೆ

ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ: ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಭರವಸೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:12 IST
₹3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ದಾಂಡೇಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ | ₹29 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯ
