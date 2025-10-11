ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಗೋಕಾಕ | ಕೊಳವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶತಮಾನ ಸಂಭ್ರಮ

1924ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆ
ಆರ್.ಎಂ. ಕಲ್ಯಾಣಶೆಟ್ಟಿ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:57 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:57 IST
ಕೊಳವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
ಬಸವರಾಜ ಹಟ್ಟಿಗೌಡರ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಶತಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೈನಿಕರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ₹30 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಬಾಳಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
Belagavi

