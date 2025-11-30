ಅಜ್ಜಿ ‘ಫ್ರಂಟ್‌ ಫ್ಲಿಪ್‌’ಗೆ ದಂಗಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು: ಹರಿದಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> 75 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನೃತ್ಯದ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನೃತ್ಯದ ನಡುವೆ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ‘ಫ್ರಂಟ್ ಫ್ಲಿಪ್’ ಯುವಕರನ್ನು ನಾಚಿಸುವಂತಿತ್ತು.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ‘@5_churrets’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆದಾರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p><p>ವಿಡಿಯೊದ ಕೆಳಗೆ, ‘ದಾದಿ ತೋ ಹ್ಯಾಕರ್ ನಿಕ್ಲಿ’ ಎಂದಷ್ಟೇ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಕಾಲಾ ಸೂರಜ್’ ಚಿತ್ರದ ‘ದೋ ದೂಂಟ್ ಪಿಲಾ ದೇ ಸಕೀಯಾ’ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಅಜ್ಜಿ, ಯುವಕರು ನಾಚುವಂತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಡುವಲ್ಲಿ ‘ಫ್ರಂಟ್ ಫ್ಲಿಪ್’ ಹಾಕಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.</p><p>ಅಜ್ಜಿಯ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ‘ನೃತ್ಯ ನೋಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ’ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>