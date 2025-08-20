ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮಹಾಮಳೆ ಪರಿಣಾಮ: ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣಾ, ಉಪನದಿಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:37 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:37 IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಕ್ಸಂಬಾ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೂಧಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಪಸೆಟ್ ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರ : ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್ ಚಿನಕೇಕರ 
