ಔಷಧವನ್ನೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದುಃಸ್ಥಿತಿ: ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ

<p><strong>ಘಟಪ್ರಭಾ (ಗೋಕಾಕ):</strong> ಆಮದಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜನರ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನೇ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯದ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ವಿಷಾಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜೆ.ಜಿ.ಸಹಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿಗೃಹ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಇಂದು ಅಲೋಪಥಿಕ್ ಪದ್ಧತಿ ವೈದ್ಯರು ಔಷಧಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಜತೆ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೂ ಬೇಡವಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜೆ.ಜಿ.ಸಹಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಹಲವಾರು ದಾನಿಗಳ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಅಥಣಿಯ ಅರವಿಂದರಾವ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಬಿ.ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ, ಗುಬ್ಬಲಗುಡ್ಡದ ಕೆಂಪಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚೇರಮನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯಪ್ಪ ಬಡಕುಂದ್ರಿ, ಅನೀಲ ನೇರ್ಲಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜೆ.ಕೆ.ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>