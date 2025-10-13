ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸವದತ್ತಿ | ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವಾಸ್ ವೈದ್ಯ ಜನ್ಮದಿನ: ಶುಭ ಕೋರಿದ ಜನರು

ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:32 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:32 IST
12-ಸವದತ್ತಿ-01ಬಿ: ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವಾಸ್‌ ವೈದ್ಯ ಜನ್ಮ ದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಜರುಗಿತು.
12-ಸವದತ್ತಿ-01ಸಿ: ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಪ್ರಾಯಿಕ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ವೈದ್ಯ.  
12-ಸವದತ್ತಿ-01ಡಿ: ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವಾಸ್‌ ವೈದ್ಯ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಶುಭ ಕೋರಲಾಯಿತು.
