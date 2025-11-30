ಖಾನಾಪುರ | ವೃದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಹಲ್ಲೆ: ಬಳಿಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ

<p><strong>ಖಾನಾಪುರ</strong>: ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 68 ವರ್ಷದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಬೂಟುಗಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಗಡದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ ಯಟವಟ್ಟು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲೇ ನಂದಗಡ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ ಧರ್ಮಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮುನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿಕ್ಕಮುನವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಭೂರಣಕಿ ಗ್ರಾಮದತ್ತ ದ್ವಿ ಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನ ತಡೆದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರೊಬ್ಬರು ಶರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆಗ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿಯಿತು.</p>.<p>ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪೊಲೀಸರ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಹನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದಾಡಿ ಬೂಟುಗಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ನಂದಗಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಆಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ತಂಟೆಗೆ ಅಂತ್ಯಹಾಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>