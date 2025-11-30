ಸವದತ್ತಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಅಮಾನತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಸವದತ್ತಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಜಿ.ಜಿ. ಚೋಪ್ರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಭಾರಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ, ಹಣಕಾಸು ಅವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈಫಲ್ಯದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಗ್ರೇಡ್-2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಎನ್. ಮಠದ ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಸವರಾಜ ತಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಭಾರಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಆರ್.ಪಿ. ಕೌಜಲಗಿ ಅವರ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿಮುಖಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಅತಂತ್ರವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಅಕ್ರಮ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಾತಿ ನಡೆಸಿ ಪಾಲಕರ ಸುಲಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮದೇ ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಲೂಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡದೆ, ಅನರ್ಹ ಹಾಗೂ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರರು, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುದೆಪ್ಪ ಅಮಾತೆನ್ನವರ, ಮಹಾದೇವ ಬಡ್ಲಿ, ವಿಠ್ಠಲ ದೊಡಮನಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಲೂರ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸುಗಾವಿ, ಶಂಕರ ಇಜಂತಕರ, ಮಲ್ಲು ಬೀಳಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಪುಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>