ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ; ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

<p><strong>ರಾಮದುರ್ಗ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ದಲಿತ ಸಮಾಜದವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದುರಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮರಗಮ್ಮ ನೂತನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮರಗಮ್ಮ, ದುರಗಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗಳದ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಕಲಾಕಾರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮಿಸಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಲಂಕೃತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ತೇರಬಜಾರ್, ಜುನಿಪೇಠ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೀದಿ, ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮಿನಿವಿಧಾನಸೌಧ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. </p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೂತನ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಹಾಲು, ತುಪ್ಪದ ಅಭಿಷೇಕ ಜರುಗಿತು. ತೊರಗಲ್ ಗಚ್ಚಿನ ಹಿರೇಮಠದ ಚನ್ನಮಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಳ್ಳೂರು ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಳೆರಾಜ ಮಠದ ಮಳೆಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>