ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3,300 ನೀಡಲು ರೈತರ ಪಟ್ಟು

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:39 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:39 IST
ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ₹3000 ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ₹50 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
