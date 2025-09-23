ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಅಂಗವಿಕಲ, ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:52 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ರೋಣ | ಸಮರ್ಪಕ ಜಾತಿಗಣತಿ ನಡೆಸಿ: ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರೋಣ | ಸಮರ್ಪಕ ಜಾತಿಗಣತಿ ನಡೆಸಿ: ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ
ರೋಣ | ಸಮರ್ಪಕ ಜಾತಿಗಣತಿ ನಡೆಸಿ: ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹುನಗುಂದ | ಜಾತಿಗಣತಿ ತರಬೇತಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹುನಗುಂದ | ಜಾತಿಗಣತಿ ತರಬೇತಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಹುನಗುಂದ | ಜಾತಿಗಣತಿ ತರಬೇತಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಜಾತಿಗಣತಿ ವೇಳೆ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ: ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಆರೋಪ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಾತಿಗಣತಿ ವೇಳೆ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ: ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಆರೋಪ
ಜಾತಿಗಣತಿ ವೇಳೆ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ: ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಆರೋಪ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಜಗಳೂರು | ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳದ ಆ್ಯಪ್‌, ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಗಳೂರು | ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳದ ಆ್ಯಪ್‌, ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಜಗಳೂರು | ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳದ ಆ್ಯಪ್‌, ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಮೀಕ್ಷೆ
BelagaviCaste survey

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT