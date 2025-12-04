ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಳಗಾವಿ | ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೆಪ: ಹೆಸರುಕಾಳು ಖರೀದಿಗೆ ಹಿಂದೇಟು

ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:07 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:09 IST
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡವಾಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಖರೀದಿಗಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್‌ ಆಗಿರುವುದು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದದ್ದನ್ನು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹5500 ದರಕ್ಕೆ ಮಾರುತ್ತಿರುವೆ.
–ಈರಪ್ಪ ಹಳ್ಳದ, ರೈತ ಚಿಕ್ಕ ಉಳ್ಳಿಗೇರಿ
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಲ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿದೆ. ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ರೈತರನ್ನು ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
–ರುದ್ರೇಶ ಸಂಪಗಾವಿ, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಸವದತ್ತಿ
