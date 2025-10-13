ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
belagavi
ಖಾನಾಪುರ: ನನಸಾಗದ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕನಸು

ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆಗಬೇಕಿದೆ
ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:36 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:36 IST
ಹಂಡಿ ಬಡಗನಾಥ ಮಠ
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕದಂಬರ ಕಾಲದ ಭೂವರಾಹ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯ.
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಗಾಳಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಚಿರತೆ
BelagaviTourismKhanapura

