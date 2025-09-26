ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರಿನ 110 ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್‌ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌

₹56.45 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ * ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ | ಸಾರಿಗೆ ಸಂದಣಿ ಆಧರಿಸಿ ಕಾಲ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಬದಲಾವಣೆ
