ಅರೆಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಕನ್ನಡವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿರುವ 230 ಸಣ್ಣ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರೆಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಗರದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘147 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಹಾಸನ ಭಾಗದಿಂದ ಸುಳ್ಯ, ಕೊಡಗು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗೌಡರು ತುಳು, ಕೊಡವ ಹಾಗೂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯ ಮಿಶ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತೆ ಅರೆ ಭಾಷೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆಯಂತಿರುವ ಸಣ್ಣ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕೊಡಗಿನ ಭಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಾಡಗೌಡರ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ₹ 1 ಕೋಟಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ₹50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಭಾಷಿಕ ಗೌಡರಿಗೆ ಜಮೀನು ನೀಡುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅರೆಭಾಷಿಕರ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಜಗತ್ತಿನ ಏಳು ಸಾವಿರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, 2,845 ಭಾಷೆಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಭಾರತದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಗಮ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ದ್ವೇಷಿಸದೇ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಸಮುದಾಯದ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಅರೆಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡದಿರಲು ಕೇಂದ್ರ ಯತ್ನ: ಬಿಳಿಮಲೆ</strong></p><p> ‘ಎಂಟನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಡಿ ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸದಂತೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p><p>‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ 19569 ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 22 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರೆಭಾಷೆಯೂ ಸೇರಿ 99 ಭಾಷೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 230 ಸಣ್ಣ ಭಾಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>