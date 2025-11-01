ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಎಐಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

70ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:41 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:41 IST
SiddaramaiahKannada Rajyotsava

