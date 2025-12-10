ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲಭವನದ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ‘ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌’

ಬಾಲಭವನ: ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ರಾಕ್‌ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್, ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ವಿಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಾನ
ಖಲೀಲಅಹ್ಮದ ಶೇಖ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:51 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:51 IST
ಬೃಹತ್‌ ಮರವೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ 
