ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ

ಕೇರ್‌ ಟೇಕರ್‌ ಬಂಧನ, ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:47 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:47 IST
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ
‘ಮಂಗಳಾ ಅವರನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಆಶಾ ಹೊಂದಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
