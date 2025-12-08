ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

14ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ: ಬಹುಭಾಷಿಕ ಜಗತ್ತು ಅನಾವರಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:22 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಿದರು
ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಿದರು
bengaluruliterature festival

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT