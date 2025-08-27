ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್

: ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರಡು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಗುರಿ
ಕೆ.ಎಸ್.ಸುನಿಲ್
Published : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:17 IST
Last Updated : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:17 IST
ಕರಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿ ಸೇರಿ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಾಗಿ ಕರಡು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಲ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಸದಸ್ಯ ಬಿಡಿಎ 
