ಬೆಂಗಳೂರು: 65 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಳಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಆಸ್ಟರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಳೆಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯರು 65 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಳಸಿ ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ಪು ಬದಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಡಾ. ಕುಮಾರ್ದೇವ್ ಅರವಿಂದ್ ರಾಜಮಾನ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೊಂಟದ ಕೀಲು ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲೋಹದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಬದಲಿಗೆ, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಲೋಹದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಸೆರಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಲಿನ ಸವೆತ ಮತ್ತು ಹರಿತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಲೋಹದ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ' ಎಂದು ಡಾ. ಕುಮಾರ್ದೇವ್ ಅರವಿಂದ್ ರಾಜಮಾನ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>