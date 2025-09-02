ಬೆಂಗಳೂರು | ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌: ಕಾಲು ತೆಗೆಯದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಅಪರೂಪದ ‘ಆಸ್ಟಿಯೊಸಾರ್ಕೊಮಾ’ ಎಂಬ ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರೊಟೇಶನ್ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ’ ಎಂಬ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಈ ಮಗು ಕಿಮೋಥೆರಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ‘ಹಿಪ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಟಿಕುಲೇಷನ್’ ಎಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದವು. ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಾಧಿತ ಕಾಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂಗವಿಕಲವಾಗುವ ಜತೆಗೆ, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೃತಕ ಕಾಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ‘ರೊಟೇಶನ್ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ’ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿದರು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>‘ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ತೊಡೆಯ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಂಡಿಯನ್ನು ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಂಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೃತಕ ಅಂಗಾಂಶ ಜೋಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು. ‘ರೊಟೇಶನ್ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ’ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಮಗುವಿನ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಮಂಡಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ. ಸುಮನ್ ಬೈರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲು ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಯಿತು. ಸಹಾಯಕರ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಮಗು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>