ಬೆಂಗಳೂರು | ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ 700 ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು

ಐದೂ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 20 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೊಬ್ಬ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯ
ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:00 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:00 IST
ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದ ಅಸ್ತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಪದ್ಮನಾಭ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಮಾಜಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ
Benagluru

