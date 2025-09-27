ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025

<p>ವಿಶ್ವ ಅಲ್ಝೈಮರ್ (ಮರೆವು ಕಾಯಿಲೆ) ಮಾಸಿಕದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಾಕಥಾನ್: ಆಯೋಜನೆ: ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನದಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.45ರಿಂದ</p><p>‘ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ’ ಬಗ್ಗೆ ಶೃಂಗ: ಶಿವಕಾಂತಮ್ಮ ನಾಯಕ್, ಎನ್.ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್, ಸುಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್, ರುದ್ರೇಶ್ ಎಚ್.ಎಸ್., ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ವಂಡರ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ </p><p>ಪುನರ್ಮನನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ: ಅತಿಥಿ: ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸುರೇಂದ್ರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಆಯೋಜನೆ: ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಸ್ಥಳ: ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9</p><p>ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ: ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹಲೋತ್, ಅತಿಥಿ: ಎಂ.ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್, ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ: ಜೆ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ಥಳ: ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೈದಾನ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 </p><p>ಡಾ.ಕೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ: ‘ಪ್ರೊ. ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ ಅವರ ಕಾವ್ಯ–ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ’ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ: ಸೋಮಶಂಕರ ಎನ್., ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಶೀಲಾದೇವಿ ಎಸ್. ಮಳೀಮಠ, ಆಯೋಜನೆ: ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಸ್ಥಳ: ಎಂ.ವಿ.ಸೀ. ಸಭಾಂಗಣ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ, ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೊನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p><p>ಸಮುದಾಯ 50: ‘ಮನುಷ್ಯತ್ವದೆಡೆಗೆ ಸಮುದಾಯ 50’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕಲಾ ಶಿಬಿರದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಂ.ಜೆ. ಕಮಲಾಕ್ಷಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಅಗ್ರಹಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಸನ್ನ, ಆಯೋಜನೆ: ಸಮುದಾಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸ್ಥಳ: ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸಭಾಂಗಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು, ಕೃಮಾರಕೃಪ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p><p>ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಣೆ: ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ: ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ, ಕಿರುಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ: ಆದರ್ಶ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ದಿ ರಿಯೂನಿಯನ್’, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ. ನಿರ್ದೇಶನದ ‘60 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಜ್’, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ, ಲಿರಿಕ್ಸ್, 17ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12</p><p>‘ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಾ ದರ್ಶನ’ ಸಮೂಹ ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಪ.ಸ. ಕುಮಾರ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಸಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಪರಿಸಿ, ಪರಶುರಾಮ್ ಪಿ., ಆಯೋಜನೆ: ರಂಗೋಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕಲಬುರಗಿಯ ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸ್ಥಳ: ರಂಗೋಲಿ ಮೆಟ್ರೊ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 4</p><p>‘ಸ್ವರ ಸಂಧ್ಯಾ’ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ: ತಬಲಾ: ಮಿಲಿಂದ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಕಿಣಿ, ಗಾಯನ: ರಾಮ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ತಬಲಾ: ಉದಯರಾಜ್ ಕರ್ಪೂರ್,<br>ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ರವೀಂದ್ರ ಕಟೋಟಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀರಾಮ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ, ಸ್ಥಳ: ಇಎಸ್ವಿ ಹಾಲ್, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ,ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5.30</p><p>ನೇತಾಜಿ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಮಹಾಕಾಲ–2’ ಬಿಡುಗಡೆ: ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಸಿಬಂತಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೆ.ವಿ., ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮಾರ್, ಜಿ.ಬಿ. ಹರೀಶ, ಆಯೋಜನೆ: ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸ್ಥಳ: ಸುಚಿತ್ರಾ, ಬನಶಂಕರಿ, ಸಂಜೆ 5.30</p><p>42ನೇ ಅಂತರ ವಿಭಾಗ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ: ನರಸಿಂಹನಾಯ್ಕ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಕೆ., ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ: ಸುಧಾ ನರಸಿಂಹ ರಾಜು, ಆಯೋಜನೆ: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟ, ಸ್ಥಳ: ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 5.30 </p><p>‘ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಪಾಠಗಳು’ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ: ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿಯಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳು, ಭಾಷಣಕಾರರು: ಪೀಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜಾನಕಿ ನಾಯರ್, ಚಂದನ್ ಗೌಡ, ರಿಂಕು ಲಾಂಬಾ, ಥಾಮಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ, ದೊಮ್ಮಲೂರು, ಸಂಜೆ 6.30</p><p>ಕಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂಗಳ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ: ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳ ತಾಯಿ ಬೇರು ಜನಪದ: ಸವಿತಕ್ಕ, ಸಂವಾದ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಿ. ಕಪ್ಪಣ್ಣ, ಸ್ಥಳ: ಕಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂಗಳ, ಐದನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಐಟಿಐ ಕಾಲೊನಿ, ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ ಮೊದಲ ಹಂತ, ಸಂಜೆ 6.30</p><p>ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪ 75: ಗಾಯನ, ಸನ್ಮಾನ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಉದಯ್ ಗರುಡಾಚಾರ್, ವೇಲು, ವೈ.ಕೆ. ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ, ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಬಿ.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್, ಸನ್ಮಾನಿತರು: ರತ್ನಮಾಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಂಜುಳಾ ಗುರುರಾಜ್, ಬಿ.ಆರ್. ಛಾಯಾ, ಮಾಲತಿ ಶರ್ಮ, ಇಂದೂ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಆಯೋಜನೆ: ಅರ್ಚನಾ ಉಡುಪ, ಸ್ಥಳ: ಟೌನ್ ಹಾಲ್, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 6.30</p><p>ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ‘ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು’ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಿರ್ದೇಶನ: ಹನು ರಾಮಸಂಜೀವ್, ಆಯೋಜನೆ: ಪ್ರವರ ಥಿಯೇಟರ್, ಸ್ಥಳ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 7</p><p>ಟಿ.ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ ಅವರ ‘ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತ’<br>ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಿರ್ದೇಶನಾ: ಅರ್ಚನಾ ಶ್ಯಾಮ್, ತಂಡ: ಅಂತರಂಗ,<br>ಸ್ಥಳ: ಡಾ.ಸಿ.ಅಶ್ವಥ್ ಕಲಾ ಭವನ, ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೊನಿ, ಸಂಜೆ 7.15</p> .<blockquote>ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ</blockquote>.<p>ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ: ಅಂಬಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ, ಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ಆಯೋಜನೆ: ರಜಪೂತ್ ಸಭಾ, ಸ್ಥಳ: ರಜಪೂತ ಭವನ, ವಸಂತನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 7</p><p>ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ‘ಧಾತು’ ಗೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಆಯೋಜನೆ: ಧಾತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಸ್ಥಳ: ಮಂಡಲ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p><p>ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ: ದಸರಾ ಗೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ, ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ</p><p>ದಸರಾ ಉತ್ಸವ: ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ, ದೇವರನಾಮ ಗಾಯನ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರುಣ್ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದ, ನವರಸ ಶಕ್ತಿ: ಅನುರಾಧಾ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ 9 ಅವತಾರಗಳ ನೃತ್ಯ ನಾಟಕ, ಆಯೋಜನೆ: ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ತಂಡ, ಸ್ಥಳ: ಸಹಕಾರನಗರ ಮೈದಾನ, ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ </p><p>ವಚನ ದಸರಾ: ವಚನ ಗಾಯನ: ಭ್ರಮರಾಂಭ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಅನುಪಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ, ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಸ್. ಪಿನಾಕಪಾಣಿ, ಆಯೋಜನೆ: ವಚನಜ್ಯೋತಿ ಬಳಗ, ಸ್ಥಳ: ಬಸವ ಬೆಳಕು, # 533, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಬಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಬಡಾವಣೆ,<br>ಸಂಜೆ 5 </p><p>ಯುವ ದಸರಾ: ವೇಣು–ವಯೋಲಿನ್ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ: ರಾಜಕಮಲ್ ಎನ್., ಕೆ.ಜೆ. ದಿಲೀಪ್, ಆಯೋಜನೆ: ಯುವಕ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಯುವಪಥ, ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಸಂಜೆ 5.45 </p><p>ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಅಲಂಕಾರ: ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಶಿವಬಾಲಯೋಗಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 3ನೇ ಹಂತ, ಸಂಜೆ 6 </p><p>ದೇವಿಗೆ ಎಳ್ಳಿನ ಅಲಂಕಾರ: ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ, ದೇಶದಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಯಲಹಂಕ, ಸಂಜೆ 6</p><p>ದೇವಿಗೆ ನವಧಾನ್ಯ ಅಲಂಕಾರ: ನೃತ್ಯ: ಕೋಲಾರ ರಮೇಶ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ದುರ್ಗಾ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ, ಸಂಜೆ 6</p><p>ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ: ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ: 'ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತತ್ವ' ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ: ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಸಂಜೆ 6</p><p>ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಗಂಧ ಅಲಂಕಾರ: ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೊನಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೊನಿ, ನಾಗರಬಾವಿ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 6.30</p><p>ದೇವಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ದೇವಿ ಸಲ್ಲಾಪುರಮ್ಮ, ದೇವಿ ರೇಣುಕಾಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ, ಸಂಜೆ 6.30</p><p>ದೇವಿಗೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಲಂಕಾರ: ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಸರ್ಕಲ್ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 6.30</p><p>ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ: ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಶಾಂತಲಾ ತಂಡ, ಬಿಂದ್ಯ ಸುಭಾಷ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಶಾಂತಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಯಶವಂತಪುರ, ಸಂಜೆ 6.30</p><p>ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ: ಗಾಯನ: ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ಸ್ಥಳ: ಕಮಲಮ್ಮನ ಗುಂಡಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 6.30</p><p>ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವ ಅಲಂಕಾರ: ದ್ರಾಕ್ಷಿ–ಗೊಡಂಬಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೇವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ, ಚಿಕ್ಕದೇವಸಂದ್ರ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ, ಸಂಜೆ 7.30</p>