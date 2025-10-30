ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯುವವರಿಗೆ ದಂಡ: ಮನೆ ಮುಂದೆ ‘ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಹಬ್ಬ’

ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಬಿಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಲ್‌ನಿಂದ ಅಭಿಯಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:49 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:49 IST
ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗರಿಕರ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಸ ಸುರಿದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡದಂತೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು
bengaluruGarbage ManagementGreater Bengaluru

