ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಗೆ ಕೊನೆ;ಶೇ10ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ (ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಮಾದರಿಗೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ಒಆರ್ಆರ್) ಶೇಕಡ 10ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಆರ್ಆರ್ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 8 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಮಾದರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಂದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮೂರು ದಿನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p>ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದಲೇ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಬರುವಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿವೆ. ಕೆಲ ವಾರಗಳಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇ– ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ</p>.