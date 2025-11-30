ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು: 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1.79 ಲಕ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ

ಜನದಟ್ಟಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ಪರಾರಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಳ್ಳರು
ಕೆ.ಎಸ್.ಸುನಿಲ್
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜತೆಗೆ ಇತರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸೀಮಾಂತ್ ಕುಮಾರ್‌ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್
