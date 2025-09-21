ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
bengaluru city
ಬೆಂಗಳೂರು | ರಸ್ತೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಗುಂಡಿಗಳು: ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನರಕ ಯಾತನೆ

ಪೀಣ್ಯ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು,
ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:54 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:54 IST
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳು
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳು
