ಬೈಕ್‌ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ದುಂಡಾವರ್ತನೆ ತೋರಿದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಚಾಲಕ ಅಮಾನತು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಬಸ್‌ ಚಾಲಕನನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

This horrible incident happened today morning on my way to office dis morning.. Does BMTC personnel have the rights to take law into their hands and beat up a private citizen in public? pic.twitter.com/8Y3fQD9QF6

— Hamid (@hamidkvrr) January 30, 2020