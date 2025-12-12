ಚರ್ಮೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ: ಪ್ರದಾ, ಲಿಡ್ಕಾಂ ಜತೆ ಲಿಡ್ಕರ್‌ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಭಾರತೀಯ ಚರ್ಮೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಪರಂಪರೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಾದಾ ಕಂಪನಿ, ಲಿಡ್ಕಾಂ (ಸಂತ್ ರೋಹಿದಾಸ್ ಲೆದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚರ್ಮಕಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ) ಮತ್ತು ಲಿಡ್ಕರ್ (ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಲೆದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್) ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಟಲಿ-ಭಾರತ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಫೋರಂನಲ್ಲಿ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅನುಸಾರ ಪ್ರಾದಾ ಕಂಪನಿಯು ಲಿಡ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಲಿಡ್ಕರ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. 40 ಆಯ್ದ ಪ್ರಾದಾ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದಾದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಡ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಲಿಡ್ಕರ್ ಸಂಗ್ರಹವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಲಿಡ್ಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕೆ.ಎಂ. ವಸುಂಧರಾ, ‘ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆದ ಕಲೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಹಯೋಗವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>ಪ್ರಾದಾ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯ ಸಮೂಹ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲೊರೆಂಝೊ ಬರ್ಟೆಲ್ಲಿ, ಲಿಡ್ಕಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರೇಮಾ ದೇಶಭ್ರತರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>