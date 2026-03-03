ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictbengaluru city

Brand Bengaluru: ಮಾಲ್‌ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಂದಿನಿ ಶಾಪಿ

ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನೀಡುವಂತೆ ಬಿಡಿಎ, ಜಿಬಿಎಗೆ ಕೆಎಂಎಫ್‌ ಮನವಿ * ಹೊಸ ರೂಪ, ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಒತ್ತು
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:00 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:00 IST
ಈಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಶಾಪಿಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಡಿಎ, ಜಿಬಿಎ ಜಾಗ ನೀಡಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡೆ ಶಾಪಿಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಜಾಗ ನೀಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
– ಬಿ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕೆಎಂಎಫ್‌.
