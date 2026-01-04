ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಚ್ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್ನ ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p><p>ಡಿ. 31 ಮತ್ತು ಜ.1ರಂದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು. ಯುವಜನರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p><p>‘ಭಕ್ತಿ ಬಾಷ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ರಷ್ಯಾ ತಂಡದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳಿಗೆ ನೆರದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ತಲೆದೂಗಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>