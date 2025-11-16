ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ನಾಯಿ, ಹಾವು ಕಡಿತ: ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಡೆಯದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ; ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:46 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:46 IST
